Угорський прем’єр у Сербії наполягає на розширенні ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який є критиком спільної політики Євросоюзу, під час візиту до Сербії наполягав, щоб ЄС прийняв цю країну і розблокував євроінтеграцію Західних Балкан.

Виступаючи в Белграді 8 липня спільно з президентом Сербії Александаром Вучичем, Орбан заявив, що без розширення Європейський союз може зупинитися в розвитку і навіть розпастися.

«Я однозначно підтримую членство Сербії в ЄС, оскільки за цим стоять цілі Західні Балкани», – сказав Орбан, додавши, що «Сербія є ключовою країною, ЄС має це розуміти».

Сербія є найбільш густонаселеною та економічно потужною з країн так званої Західно-Балканської шістки, що залишаються поза межами Європейського союзу, це колишні югославські республіки Боснія та Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія, а також Албанія і Косово.

До популістів Орбана та Вучича, які часто використовують націоналістичну карту, в Брюсселі ставляться обережно, оскільки ці лідери відкидають демократичні інститути та поглиблюють співпрацю з Росією.

Росія та Китай прагнуть поглибити суперечності між деякими балканськими державами та Європейським союзом, в тому числі через дипломатичні та економічні важелі.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн цього тижня заявила, що «нашим першочерговим завданням є прискорення порядку денного розширення в усьому регіоні та підтримка наших партнерів із Західних Балкан в їхній роботі щодо здійснення необхідних реформ для просування на європейському шляху».