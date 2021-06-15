Перший раунд переговорів між Сербією та Косовом завершився безуспішно

Перший раунд переговорів між Сербією та Косовою 15 червня в Брюсселі завершився без поступу до нормалізації відносин. Цього дня зустрілися прем’єр-міністр Косова, лівий реформіст Альбін Курті та президент Сербії Александар Вучич.

Це перша зустріч двох лідерів після того, як Курті заступив на посаду після перемоги на парламентських виборах у лютому.

Двоє лідерів оприлюднили дещо відмінні повідомлення щодо зустрічі, хоча обидва визнали відсутність прогресу.

За словами Вучича, Курті «вимагав» визнання Сербією незалежності Косова та відмовився обговорювати угоду 2013 року. Згідно з нею в Косовому мали створити 10 «муніципалітетів», де переважають серби, проте домовленість ніколи не була втілена в життя.

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«У мене ще в житті не було подібних зустрічей. Повна відсутність відповідальності. Цей чоловік (Курті – ред.) спитав мене: коли ви збираєтеся визнати назелжне Косово. Я відповів йому: «ніколи», і він вибухнув», – заявив Вучич у коментарі телеканалам.

Зі свого боку, лідер Косова назвав перемови «конструктивними».

«Ми братимемо участь у цьому процесі, який є нелегким. Сербська сторона говорила про старі пропозиції, ми запропонували чотири нові, які сербська сторона відкинула», – сказав Курті.

Попри оптимізм лідера зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозепа Борреля щодо обговорення суперечностей на Західних Балканах, представник ЄС Мірослав Лайчак визнав, що зустріч була «непростою».

«Двоє лідерів мали дуже відкритий та прямий обмін щодо того, чого вони хочуть від діалогу», – сказав він.

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За словами представника ЄС, обидві сторони погодилися продовжувати переговори – наступний раунд очікується до кінця липня.

Остання зустріч Вучича із попередником Курті Авдуллою Хоті відбулася в липні 2020 року.

Брюссель і Сполучені Штати наполягають на нормалізації відносин між Белградом і Приштиною для їх подальшої євроатлантичної інтеграції.

Колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу. Наразі це зробили понад 100 країн світу. Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.