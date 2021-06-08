У Сербії не визнають геноцид, який був скоєний у Боснії і Герцеговині

Ратко Младич, колишній командувач збройних сил боснійських сербів, остаточно засуджений до довічного ув’язнення. Суд ООН у другій інстанції відкинув скаргу його адвокатів й правосильно ствердив, що 78-літній генерал був причетний до геноциду, переслідування й депортації мирного населення, злочинів проти людяності, убивств, брання заручників.

Нинішній лідер боснійських сербів, член Президії (колективного президентського органу) Боснії і Герцеговини (БіГ) Мілорад Додик заявив, що вердикт «далекий від права й правди». Офіційний Белград досі не коментував рішення міжнародних суддів.

Війна в колишній югославській республіці Боснії і Герцеговині, котра в квітні 1992 року на підставі всенародного референдуму стала незалежною державою, тривала від 1992 до 1995 року. Генерал Младич із першого дня бойових дій очолював сили боснійських сербів й постійно виступав за відокремлення від БіГ територій, контрольованих його військом. Сараєво, столиця країни, перебувало в облозі сербських сил понад 1000 днів.

Найбільший злочин був скоєний у містечку Сребрениця й околицях, де сербські сили в липні 1995 року розстріляли приблизно 8000 полонених босняків, від підлітків до чоловіків похилого віку. Загалом, за даними міжнародних інституцій, в БіГ загинуло щонайменше 90 тисяч осіб, переважно мирного населення.

Младича в Сербії називають національним героєм

Міжнародний кримінальний трибунал для колишньої Югославії ще 1995 року обвинуватив Ратка Младича в скоєнні воєнних злочинів. Із того часу він 15 років переховувався в Сербії, так само як й голова самопроголошеної республіки боснійських сербів Радован Караджич.

Генерала заарештували 2011 року й відразу видали його Міжнародному трибуналові. Вердикт у першій інстанції був винесений 2017 року. Младич у ході процесу неодноразово ображав суддів й відхиляв усі обвинувачення. В час винесення остаточного вердикту він похмуро мовчав, не показував емоцій.

У Сербії досі не визнають, що в Боснії і Герцеговині був скоєний геноцид над босняцьким населенням. Генерала Младича й Радована Караджича, який також засуджений до довічного увʼязнення, багато хто вважає національними героями. Їх величають уболівальники на футбольних стадіонах і фанати баскетболістів. Їхні імена можна бачити на графіті, на плакатах, їхні величезні портрети малюють на будинках. На телевізійних каналах, які мають ліцензії на мовлення на всю Сербію, і в більшості проурядових газет часто можна чути й читати похвальні заяви про колишніх лідерів боснійських сербів.

Ієрархи й священство Сербської православної церкви також заперечують геноцид у Боснії і Герцеговині. Міжнародний трибунал для колишньої Югославії вони називають «антисербським».

Через згадані причини громадяни Сербії, зокрема молодь, мало знають про події в час війни у БіГ і про злочини, скоєні сербськими силами. Боснійську війну в ЗМІ, також і в шкільних підручниках, називають «громадянською», щоб таким чином приховати, що йшлося про сербську агресію проти сусідньої республіки.

Такій політиці белградської влади насамперед сприяла Росія, котра в Раді безпеки ООН наклала вето на резолюцію, якою масові розстріли в Сребрениці були названі саме геноцидом. Сербський президент Александар Вучич та інші урядовці часто висловлювали подяку Москві з цього приводу.

Росіяни презентували книжку Младича у Белграді

Державне телебачення Сербії винесення вердикту транслювало в прямому ефірі без будь-яких коментарів. Голова держави раніше 8 червня заявив, що «цей день важкий для сербського народу», не уточнюючи, що має на увазі.

На телевізійних каналах сьогодні було чимало передач про значні дати з сербської історії. На думку оглядачів, пропагандисти таким чином прагнули відвернути увагу громадян від винесення вироку Младичеві.

Саме 8 червня так званий Російський комітет захисту Ратка Младича влаштував у Белграді презентацію його книжки під назвою «Остання битва», яка містить його спогади, інтерв’ю й документи. На презентації російськомовної книжки генерала Младича говорили депутат Держдуми Росії Павел Дорохін й історик Єлена Гуськова, котра упродовж минулих 30 років постійно пропагувала російську політику в Белграді. Книжку планують найближчим часом перекласти сербською мовою.

Младич навіть отримав змогу коротко звернутися до громадян Сербії. На загальносербському телевізійному каналі «Гепі» в ранковій програмі брав участь його син Дарко, а також згаданий російський депутат. У прямому ефірі Дарко Младич скористався правом потелефонувати до батька, який не має права давати інтервʼю й робити будь-які заяви. Генерал сербською мовою сказав «Любить вас дід Ратко», а російською передав «окремий привіт Росії, російській Компартії, Російській Федерації».

Сербські державні органи не реагували на участь Младича в телевізійній передачі і на презентацію його книжки.

Перевірений сценарій

Примітно, що цю саму книжку вже презентували в Сербії ті самі діячі з Росії 2018 року, і тоді був здійснений той самий сценарій.

Тоді так само під час ранкового токшоу син Младича Дарко зателефонував батькові у в’язницю в Нідерландах і ввімкнув у телефоні гучномовець. «Цілує вас дідусь Ратко», – сказав Младич.

Він передав вітання гостям студії, депутатові Державної думи Росії Павлові Дорохіну й історикові з Росії Олені Гуськовій – вони представляли схвальну книжку про Младича, – і привітав усю Росію.

Тоді появу голосу Младича у прямому ефірі різко розкритикували в Боснії і Герцеговині, яка в часи війни потерпала від його дій. Лідер босняків Бакир Ізетбеґович заявив, що слова Ратка Младича стали для босняків «сіллю на рани».

А в інституції, що завершує роботу міжнародного трибуналу щодо колишньої Югославії, який припинив свою чинність, так званому Міжнародному залишковому механізмі для кримінальних трибуналів, заявили, що Младич міг здійснити правопорушення, виступивши в засобах інформації без попередньої згоди.