Колишній командувач боснійських сербів Младич вітав слухачів у прямому ефірі з в’язниці

Колишній командувач сил боснійських сербів часів Боснійської війни 1990-х років Ратко Младич, який відбуває довічне ув’язнення за воєнні злочини і геноцид, привітав присутніх у студії телепередачі в Сербії у прямому ефірі, що викликало різку критику в сусідній Боснії.

Під час ранкового ток-шоу син Младича Дарко зателефонував батькові у в’язницю в Нідерландах і ввімкнув у телефоні гучномовець. «Цілує вас дідусь Ратко», – сказав 75-річний Младич.

Він передав вітання гостям студії, депутатові Державної думи Росії Павлові Дорохіну й історикові з Росії Олені Гуськовій – вони представляли схвальну книжку про Младича, – і привітав усю Росію.

Також у студії був сербський радикальний націоналіст Воїслав Шешель, теж засуджений за злочини проти людяності до 10 років позбавлення волі (своє покарання він уже відбув); Младич жартома запросив Шешеля приїхати до нього в тюрму, щоб зіграти в шахи.

Це був перший випадок, коли можна було почути наживо голос Младича від листопада 2017 року, коли йому винесли вирок.

Появу голосу Младича у прямому ефірі різко розкритикували в Боснії і Герцеговині, яка в часи війни потерпала від його дій. Лідер босняків-мусульман Бакир Ізетбеґович заявив, що слова Ратка Младича стали для босняків «сіллю на рани».

Серед злочинів, у яких визнали винними Младича, були, зокрема, організація 44-місячної блокади й артилерійських обстрілів боснійської столиці Сараєва, внаслідок чого загинули близько 10 тисяч людей, чи організація вбивства понад восьми тисяч босняків, чоловіків і підлітків, у захопленому боснійськими сербами місті Сребрениці й околицях 1995 року.

У Міжнародному залишковому механізмі для кримінальних трибуналів заявили, що Младич міг здійснити правопорушення, виступивши в засобах інформації без попередньої згоди. Цей орган завершує роботу колишнього Гаазького трибуналу (Міжнародного кримінального трибуналу у справах колишньої Югославії), який виніс вирок Младичеві й іншим визнаним воєнним злочинцям часів югославських воєн. Як наслідок появи Младича у прямому ефірі, заявили в цьому органі, його телефонні дзвінки беруть під нагляд на наступні 30 днів.