США, ЄС і НАТО заявили, що поважають вирок трибуналу для Младича

У США, ЄС і НАТО заявили, що поважають рішення Міжнародного кримінального трибуналу ООН у справах колишньої Югославії щодо довічного ув’язнення для генерала Ратка Младича, колишнього командувача збройних сил боснійських сербів.

«Ми і надалі будемо вшановувати пам’ять жертв жахливих злочинів, скоєних в колишній Югославії. Ми закликаємо країни та народи регіону утримуватися від розбіжної риторики і працювати разом задля побудови кращого майбутнього», – йдеться в повідомленні за підсумками брифінгу у Держдепартаменті.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, у свою чергу, заявив, що рішення «демонструє, що верховенство права – в дії».

Про повагу до рішення трибуналу заявили і в ЄС, вказавши, що воно стосується «деяких темних, найбільш трагічних подій» в недавній історії Західних Балкан та Європи.

Міжнародний кримінальний трибунал ООН з колишньої Югославії визнав у середу екс-командира армії боснійських сербів Ратка Младича винним за 10 з 11 пунктів обвинувачень у воєнних злочинах і злочинах проти людства, зокрема геноциді. Його засуджено до довічного ув’язнення. Вирок оголосили 22 листопада.Зокрема, Младича визнали винним у командуванні силами, відповідальними за найбільші звірства боснійської війни 1992-1995 року – трирічну облогу Сараєва і різанину 1995 року в Сребрениці, де були вбиті близько восьми тисяч чоловіків і хлопчиків – боснійських мусульман. Під час оголошення вироку Младича вивели із залу суду після нападу гніву і слів, що всі звинувачення протинього – «брехня». Справа Младича розглядалася майже п’ять років.

Суд над Младичем є останнім судовим процесом у трибуналі, який був створений у Гаазі в 1993 році для розслідування злочинів, скоєних під час війни в колишній Югославії початку 1990-х років.