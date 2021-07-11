Дев'ятнадцять жертв геноциду в Сребрениці були поховані в меморіальному центрі Сребрениці Поточарі у неділю, 11 липня. Рідні попрощалися зі своїми близькими, останки яких були знайдені в братських могилах. Більшість похованих нині тіл неповні. Під час геноциду в Сребрениці в липні 1995 року сили Республіки Сербської в Боснії вбили понад 8000 чоловіків і хлопців у Сребрениці і її околицях. Тисячі людей прийшли віддати шану жертвам геноциду. На сьогоднішній день у Меморіальному центрі похована 6671 жертва геноциду. На даний момент за цей злочин Гаазький трибунал і боснійські суди засудили 47 осіб. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)