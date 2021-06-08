Суд ООН підтримав довічне ув’язнення Младича за звинуваченням у геноциді

Суд ООН у Гаазі підтримав засудження та довічне ув’язнення колишнього воєначальника боснійських сербів Ратка Младича за організацію геноциду та інших злочинів протягом війни в Боснії в 1992–1995 роках.

Ця постанова суду є останнім вердиктом у справі Младича, якого називають «різником Боснії». Він оскаржував ухвалений у 2017 році вирок та довічне ув’язнення. До числа інкримінованих Младичу злочинів входить різанина в східному боснійському місті Сребрениця в середині 1995 року, коли близько восьми тисяч мусульманських чоловіків та хлопців були вбиті силами боснійських сербів.

Младич заявляє про свою невинуватість. Розгляд апеляції неодноразово затримувався через погане самопочуття підсудного, а згодом – через пандемію COVID-19.