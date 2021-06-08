Сьогодні суд ООН оголосить вердикт за апеляцією Младича

Суд ООН у Гаазі 8 червня має винести остаточний вирок за апеляцією колишнього військового командира боснійських сербів Ратка Младича на його довічне ув’язнення за розправу над боснійськими мусульманами в місті Сребрениці та інші воєнні злочини.

Суд винесе вирок під час судового засідання, яке буде закрите для журналістів через обмеження щодо коронавірусу. Винесення вердикту заплановане на 16:00 за Києвом.

Очікується, що 78-річний Младич буде в суді, де раніше він виступив із різким засудженням Заходу і звинуватив суддів у брехні.

Младич наполягає на своїй невинуватості.

Слухання кілька разів відкладали через стан здоров’я підсудного і через пандемію коронавірусної інфекції.

У 2017 році Младич був засуджений за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид через його роль у громадянській війні в Боснії у 1990-х роках.

Серед злочинів, у яких визнали винним Младича, були, зокрема, організація 44-місячної блокади й артилерійських обстрілів боснійської столиці Сараєва, внаслідок чого загинули близько 10 тисяч людей, чи організація вбивства понад восьми тисяч босняків, чоловіків і підлітків, у захопленому боснійськими сербами місті Сребрениці й околицях 1995 року.

Суд також визнав політичного керівника Младича Радована Караджича винним за подібними звинуваченнями, зокрема в геноциді, у 2016 році, і засудив його до 40 років ув’язнення. У 2019 році термін ув’язнення Караджича змінили на довічне.

Караджич і Младич були одними з останніх підозрюваних, відданих під суд ООН за роль у громадянській війні у Боснії в 1992-95 роках.