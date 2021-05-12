Караджич відбуватиме решту довічного терміну в британській в’язниці

Колишній лідер боснійських сербів Радован Караджич, який нині перебуває у в’язниці в Гаазі за звинуваченням у скоєнні воєнних злочинів і геноциді, відбуватиме решту довічного терміну у Великобританії.

75-річний Караджич був засуджений до 40 років тюремного ув’язнення в 2016 році після того, як його визнали винним у геноциді через різанину в Сребрениці в липні 1995 року, вчинену силами боснійських сербів щодо понад восьми тисяч мусульманських чоловіків та хлопчиків. У 2019 році суд ООН в Гаазі продовжив термін тюремного ув’язнення для Караджича до довічного.

«Радован Караджич – один з небагатьох, хто був визнаний винним у геноциді. Він відповідальний за масові вбивства чоловіків, жінок і дітей під час геноциду в Сребрениці і допомагав вести облогу Сараєва з її безжальними нападами на мирних жителів», – заявив 12 травня міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб.

Він додав, що Великобританія «повинна пишатися» тим, що підтримує 30-річне прагнення до справедливості щодо колишнього лідера боснійських сербів.

Караджич також був визнаний винним у воєнних злочинах і злочинах проти людяності за майже чотирирічну облогу Сараєва силами боснійських сербів і за командування кампанією з етнічної чистки, в результаті якої хорвати і мусульмани покинули контрольовані сербами райони Боснії.

Караджич і екскомандувач збройних сил боснійських сербів, генерал Ратко Младич були одними з останніх підозрюваних, відданих під суд ООН за роль в громадянській війні у Боснії в 1992-95 роках.

Караджич був заарештований 18 липня 2008 року в Белграді після того, як понад десять років переховувався. Його передали Міжнародному кримінальному трибуналу щодо колишньої Югославії, а після винесення вироку посадили у слідчий ізолятор суду в Гаазі.

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Судді ООН 8 червня планує винести рішення по апеляції Ратко Младич щодо його засудження через геноцид. Младич був засуджений до довічного ув’язнення в 2017 році за різанину в Сребрениці, а також за воєнні злочини і злочини проти людяності під час боснійської війни 1992-95 років.