Міжнародний суд у Гаазі розпочинає розгляд апеляції Ратка Младича на довічне ув’язнення

Міжнародний суд у Гаазі 25 серпня розпочинає слухання апеляції колишнього військового командира боснійських сербів Ратка Младича на його довічне ув’язнення за геноцид за розправу над боснійськими мусульманами в місті Сребрениці та інші воєнні злочини.

Дводенне слухання відкладалося кілька разів після того, як 78-річному Младичу була потрібна операція з видалення доброякісного поліпа на товстій кишці, а потім через пандемію коронавірусної інфекції.

У 2017 році Младич був засуджений за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид через його роль у громадянській війні в Боснії у 1990-х роках.

Серед злочинів, у яких визнали винними Младича, були, зокрема, організація 44-місячної блокади й артилерійських обстрілів боснійської столиці Сараєва, внаслідок чого загинули близько 10 тисяч людей, чи організація вбивства понад восьми тисяч босняків, чоловіків і підлітків, у захопленому боснійськими сербами місті Сребрениці й околицях 1995 року.