У день оголошення вердикту за апеляцією Младича росіяни в Белграді влаштували презентацію його книжки

Так званий Російський комітет із захисту Ратка Младича влаштував у Белграді презентацію його книжки під назвою «Остання битва» саме 8 червня, в день коли йому суд ООН виносить остаточний вирок за апеляцією колишнього військового командира боснійських сербів на його довічне ув’язнення за розправу над боснійськими мусульманами в місті Сребрениці та інші воєнні злочини.

Ратко Младич був головним командувачем сил боснійських сербів в час війни в Боснії і Герцеговині (1992-1995). Міжнародний трибунал для колишньої Югославії в Гаазі 2017 року засудив його до довічного увʼязнення за скоєння воєнних злочинів й причетність до геноциду.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, на презентації російськомовної книжки Младича виступали депутат Держдуми Росії Павло Дорохін й історик Олена Гуськова, яка упродовж минулих 30 років постійно пропагувала російську політику в Белграді.

Вранці 8 червня Младич отримав змогу коротко звернутися до громадян Сербії. На національному телевізійному каналі «Гепі» в ранковій програмі брав участь його син Дарко, а також згаданий російський депутат. У прямому ефірі Дарко Младич скористався правом потелефонувати до батька, який не має права давати інтервʼю й робити будь-які заяви. Генерал, засуджений до довічного увʼязнення, сербською мовою сказав «Любить вас дід Ратко», а російською передав «окремий привіт Росії, російській компартії, Російській Федерації».

Сербські державні органи не реагували на участь Младича в телевізійній передачі і на презентацію його книжки.

Суд ООН у Гаазі 8 червня має винести остаточний вирок за апеляцією Младича.

Суд винесе вирок під час судового засідання, яке буде закрите для журналістів через обмеження щодо коронавірусу. Винесення вердикту заплановане на 16:00 за Києвом.

Очікується, що 78-річний Младич буде в суді, де раніше він виступив із різким засудженням Заходу і звинуватив суддів у брехні. Младич наполягає на своїй невинуватості.

Слухання кілька разів відкладали через стан здоров’я підсудного і через пандемію коронавірусної інфекції.

У 2017 році Младич був засуджений за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид через його роль у громадянській війні в Боснії у 1990-х роках.

Серед злочинів, у яких визнали винним Младича, були, зокрема, організація 44-місячної блокади й артилерійських обстрілів боснійської столиці Сараєва, внаслідок чого загинули близько 10 тисяч людей, чи організація вбивства понад восьми тисяч босняків, чоловіків і підлітків, у захопленому боснійськими сербами місті Сребрениці й околицях 1995 року.

Суд також визнав політичного керівника Младича Радована Караджича винним за подібними звинуваченнями, зокрема в геноциді, у 2016 році, і засудив його до 40 років ув’язнення. У 2019 році термін ув’язнення Караджича змінили на довічне.

Караджич і Младич були одними з останніх підозрюваних, відданих під суд ООН за роль у громадянській війні у Боснії в 1992-95 роках.