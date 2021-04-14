Росія спробувала перешкодити появі прапора Косова на засіданні Ради безпеки ООН

Віртуальне засідання Ради безпеки ООН було перерване через протест російського дипломата. Заступник посла Росії в ООН Дмитро Полянський спробував перешкодити виступу представника Косова на тлі прапора цієї частково визнаної країни. Такий протест був заявлений уперше.

Полянський обґрунтував вимогу тим, що більшість членів нинішнього складу Ради безпеки не визнають незалежність Косова від Сербії, і зажадав прибрати прапор на початку запланованого відкритого засідання щодо Косова.

Юридичний консультант делегації Великої Британії Чанак’я Вікремасінгхе зауважив у відповідь Полянському, що відеоконференції Ради безпеки не вважаються офіційними засіданнями. Він також вказав, що прапор Косова демонструвався за його представником і на попередньому обговоренні. Коли засідання поновилося, чинний голова Ради безпеки, посол В’єтнаму Данг Дінь Куї сказав, що тло для віртуального засідання не має переривати сесію, і прапор може залишитися, передає 14 квітня «Голос Америки».

Республіка Косово – частково визнана держава в Південно-Східній Європі, на Балканському півострові. Населення Косова – близько двох мільйонів людей.

Переговори між Белградом і Приштиною про нормалізацію відносин за посередництва Євросоюзу почалися 2011 року і призвели до укладення близько 30 угод. Але вони зірвалися наприкінці 2018 року після повідомлень про можливий обмін територіями, Косово тоді запровадило 100-відсоткове мито на весь імпорт із Сербії. Нині і Сербія, і Косово, які прагнуть вступити до ЄС, зазнають дедалі більшого тиску Заходу з тим, щоб поновити ці переговори.

Республіка Косово, а за конституцією Сербії це її автономний край Косово і Метохія, одностороннім чином проголосила незалежність від Сербії 2008 року. На цей час самопроголошену незалежність Косова визнають близько ста з майже двохсот країн світу, ще близько півтора десятка відкликали таке визнання. Визнають Косово більшість провідних країн Заходу, але навіть не всі країни-члени ЄС. Серед тих, хто не визнає, зокрема, Сербія, член Ради безпеки ООН Росія, а також Україна.