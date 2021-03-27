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27 березня 2021, Київ 18:50
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Черги на щеплення у Сербії: підприємці та уряд профінансували вакцину (відео)

Черги на щеплення у Сербії: підприємці та уряд профінансували вакцину (відео)
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Черги на щеплення у Сербії: підприємці та уряд профінансували вакцину (відео)

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Майже 8000 підприємців із Албанії, Боснії та Герцеговини, Чорногорії та Північної Македонії 27 березня поїхали до Белграду та Нішу в Сербії, щоб отримати щеплення проти COVID-19.

Близько 10 000 доз вакцини AstraZeneca було забезпечено Регіональним інвестиційним форумом Західних Балкан у співпраці з урядом Сербії. Хоча Косово також є частиною форуму, його Торгова палата відмовилася брати участь.

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