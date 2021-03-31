Перепис на Західних Балканах: боротьба за етнічні меншини

Через кризу з коронавірусом майже всі національні статистичні дані цього року будуть спотвореними. Дистанційна робота і навчання, заборона на поїздки є серйозними перешкодами для урядів та організаторів переписів, які намагаються провести підрахунки, що робляться раз на десять років, або й раз на кілька десятиліть.

Зважаючи на те, що пандемія СОVID-19 все ще триває, збір даних, який розпочався минулого тижня в Англії, Уельсі та Чехії, вперше є переважно електронним та відбувається онлайн. Інтернет-сервери в Чехії ненадовго були перевантажені коли перепис почався 26 березня.

У квітні Росія повинна зібрати всі свої дані для третього національного перепису під керівництвом президента Володимира Путіна, за президентсва якого відбувались усі пострадянські переписи в Росії. Очікується, що як і попередні переписи в Росії, цей засвідчить скорочення кількості населення.

Сполучені Штати все ще готують свій перепис населення 2020 року після оскарження Верховним судом підрахунку негромадян та інших затримок, а також через висловлені занепокоєння щодо навмисних зривів.

Перепис на Західних Балканах: національність, релігія і громадянство і далі є складними питаннями

Тим часом на Балканах декілька переписів були відкладені на невизначений час, оскільки питання етнічної приналежності та громадянства залишаються особливо делікатними з часів насильницького розпаду Югославії в 1990-х роках.

Після десятиліть постійної еміграції для багатьох країн, що мріють про членство в ЄС на Західних Балканах, перепис формуватиме державне та приватне життя для цілого покоління. Він є ключовим для отримання даних про населення нових держав, де значні меншини часто ототожнюються з сусідньою державою.

Боснія і Герцеговина, яка досі керується структурою, визначеною міжнародними Дейтонськими угодами 25 років тому, є винятком, оскільки їй вдалося провести перепис населення у 2013-му році.

Косово вже відклало загальнонаціональний перепис населення принаймні до 2022-го року через політичний параліч та логістичні перешкоди, що, принаймні, частково спичинені пандемією.

Від Белграда до Подгориці та Скоп'є – столиці трьох колишніх республік Югославії зустрічаються з непростими викликами під час перепису, адже регіон часто є синонімом до культурно-історичних поділів.

У березні Північна Македонія розпочала початковий етап перепису населення для македонців за кордоном, але потім раптово відклала запланований на квітень збір даних аж до вересня.

У Сербії та Чорногорії сподіваються провести свої переписи, незважаючи на затримки, усвідомлюючи високий ризик саме через політичні та етнічні причини, які загрожують підірвати довіру до уряду.

Північна Македонія: кількість дає більше прав

Реєстрація за кордоном для проведення перепису населення Північної Македонії розпочалася в березні. Підрахунок в межах Північної Македонії планували розпочати 1-го квітня і він мав тривати протягом трьох тижнів.

Але після зустрічі з головним опозиційним лідером, прем'єр-міністр Зоран Заєв оголосив 29-го березня, що вони домовились відкласти перепис до вересня, посилаючись на спалах коронавірусної інфекції та дефіцит вакцин.

Це була різка зміна планів для Заєва, який нещодавно вимагав проведення перепису, незважаючи на скарги опозиції що пандемія загрожує точності інформації.

«Можливо, деякі країни можуть дозволити собі відкласти перепис, але в них є дані по перепису за 10 років, а ми не проводили перепис майже 20 років», – заявляв Заєв.

Відсутність надійних даних перепису, за його словами, створювала «стан, в якому вони працюють як в тумані, в невідомості».

Багато процесів у країні гальмувала суперечка з Грецією щодо назви країни, яка закінчилася два роки тому.

Одне з головних питань, на яке повинен відповісти перепис населення в Північній Македонії, – це етнічний склад країни, включно з чисельним населенням етнічних албанців.

Загалом, за оцінками, етнічні албанці складають приблизно чверть з 2,1 мільйона жителів Північної Македонії.

Деякі права меншин у Північній Македонії, включно з положенням про офіційні мови, залежать від цієї групи, яка складає щонайменше 20 відсотків місцевого населення.

З боку етнічних албанських опозиціонерів лунають заклики, щоб етнічні албанці Північної Македонії активніше домагались своїх прав. Подібні заклики лунають і від політиків сусіднього Косова.

Арбер Адемі є провідним членом Демократичного союзу за інтеграцію (DUI), партії, яка є молодшим коаліційним партнером в Північній Македонії і представляє етнічних албанців.

Адемі вже погрожував дискредитувати результати перепису, якщо албанці не досягнуть позначки у 20 відсотків від усього населення.

У сусідньому Косові однією з перших дій, яку Альбін Курті здійснив після складання цими днями прем’єрської присяги, було звернення до етнічних албанців у Північній Македонії з проханням взяти участь у переписі.

Лідер партії «Самовизначення» (Vetëvendosje), Курті домігся електоральних перемог не в останню чергу завдяки десяткам тисяч бюлетенів від албанців з діаспори. Косово дозволяє голосувати іноземцям косовського походження, тож у країні, де живе менше двох мільйонів людей, їхня участь може забезпечити перемогу.

«Оскільки навіть за чинною конституцією політичні права громадян у Північній Македонії диктуються і походять від цифр, реєстрація кожного громадянина надзвичайно важлива», – сказав Курті на своїй сторінці у фейсбуці.

Заява щодо перепису в сусідній державі може виглядати як зухвалий хід конем для прем’єр-міністра Косова. Але президентка Косова, Вйоса Османі, зробила те саме.

І вже наступного дня перший віце-прем'єр уряду Північної Македонії Артан Грубі – етнічний албанець – поїхав до Косова, ймовірно, для того, щоб спонукати громадських діячів там до ще більшої активності.

Головний внутрішній опонент Курті, виконувач обов'язків голови Демократичної партії Косова, Енвер Ходжай, відповів, що перепис населення Північної Македонії – це більше, ніж «технічне питання». На його думку, цей перепис є дуже «важливим політичним процесом».

Це була очевидна спроба заперечити заяву прем'єр-міністра Заєва, проте що «ніхто не має права піддавати сумніву набуті права меншин», незалежно від результатів перепису, якій був оцінений як «статистична операція для адміністративних потреб і планування».

Етнічні албанці в Північній Македонії повинні довести «через статистику, що вони на Балканах є тим, що німці – для Європи», сказав Ходжай.

Сефер Селімі, керівник «Лабораторії Демократії», неурядової громадської організації у Північній Македонії та на Балканах, попередив, що напади опозиції на перепис населення можуть підірвати важливий процес, який повинен привести до більш обґрунтованої державної політики.

«Ці перешкоди чиняться під впливом націоналізму і відкидають нас щонайменше на 10 років», – сказав Селімі Балканській службі Радіо Свобода.

Чорногорія: скільки сербів серед чорногорців?

У Чорногорії, яка проголосила незалежність від Сербії в 2006-му році, нещодавно обрана адміністрація вже відклала перепис, призначений на квітень, на кінець цього року.

Але організаційні перешкоди, відсутність політичного консенсусу та можливі ризики для влади Подгориці можуть вплинути навіть на такі часові рамки.

Уряд Чорногорії був обраний у серпні. Коаліція включає різнорідні групи, а очолює його – вперше за три десятиліття – просербська націоналістична партія.

Коаліція прем'єр-міністра Здравка Кривокапіча «За майбутнє Чорногорії», просербський православний альянс, стикається з посиленням тиску з боку молодших партнерів по коаліції, які були б не проти замінити нинішній уряд командою технократів.

Такий розвиток подій призвів би до появи політичних розколів, зокрема з віце-прем'єром албанського походження, Дрітаном Абазовичем та його блоком «Чорно-біле».

Через спільну культуру, релігію та історію, багато чорногорців досі не хочуть спозбуватися сербської ідентичності. Наслідки цієї невизначеності щодо національної ідентичності та політики, безумовно, вплинуть на будь-який перепис населення.

І в Чорногорії відчутний тиск з-за кордону, спрямований на збільшення ролі етнічних меншин.

Белград довгий час намагався використати сербську ідентичність серед населення Чорногорії, щоб зміцнити свою присутність у роздробленому сусідстві та посилити регіональний вплив.

Ми не втручаємося в перепис населення... але для нас важливо, щоб сербський народ не зникав

Білборд-кампанія під час останнього перепису населення в Чорногорії в 2011 році показала сербську суперзірку тенісу Новака Джоковича, який заохочував респондентів «бути тим, ким вони є». Врешті-решт, майже 29 відсотків жителів Чорногорії оголосили себе сербами.

Принаймні двічі за останні 18 місяців президент Сербії Александар Вучич публічно наголошував на важливості участі сербів у переписі в Чорногорії.

«Ми не втручаємося в перепис населення... але для нас важливо, щоб сербський народ не зникав», – заявив Вучич у травні минулого року.

У серпні минулого року він заявив, що важливо «підтримувати кількість сербів у Чорногорії, бо тоді ми можемо сказати, що нам вдалося допомогти нашому народу».

Респонденти перепису в Чорногорії можуть пропустити питання про національність, мову та релігію.

Але ці дїї ставлять під ризик репрезентацію прав меншин зі значним представництвом в адміністративних округах.

«Навіть без перепису населення, 2021 рік є динамічним, – заявила нещодавно Даліборка Ульяревич, яка очолює Центр громадської освіти в Подгориці. – З переписом населення слід очікувати посилення напруги та агресивної кампанії обох блоків, що протистоять».

У лютому Кривокапіч ще більше розбурхав етнонаціоналістичний котел, підтримавши полегшене надання громадянства людям, які живуть там десятки років, але мають іноземне громадянство.

Уряд Кривокапіча навряд чи набере голоси за такі зміни, якщо навіть вони відбудуться. Але це зачепило нерв в країні, яка була поранена розпадом Югославії та стала незалежною лише 14 років тому.

Сербія: албанці скаржаться на мову перепису

Тим часом на батьківщинні Вучича чиновники вже перенесли роботу щодо перепису населення з квітня на жовтень, посилаючись на пандемію.

Інфографіка: На Балканах один із найвищих у світі показників смертності від COVID-19

Сербія втратила сотні тисяч людей через еміграцію з часу останнього офіційного перепису в 2011 році. Багато хто скаржився на політичну стагнацію, корупцію, та захоплення влади Вучичем та його союзниками, а також на відсутність економічних можливостей.

Найсерйозніші випробування майбутнього перепису можуть полягати в переконанні всіх сторін у довірі до нього і його результатів.

Бoйкот опозиції з приводу переголосування під час паралментських виборів у червні минулого року призвів до того, що Прогресивна партія Вучича отримала більшість, яка здебільшого виключає серйозний політичний контроль за процесом перепису населення.

Але чиновникам також доведеться подолати проблему довіри на етнічному ґрунті.

Близько 6 мільйонів із приблизно 7 мільйонів громадян назвали себе етнічними сербами під час останнього перепису.

До меншин входило понад чверть мільйона етнічних угорців, за якими слідували близько 150 тисяч ромів, майже стільки ж боснійців та інших чисельно менших громад.

Але багато боснійців та етнічних албанців бойкотували перепис десять років тому, скаржачись, що мова є перешкодою для перепису.

Невідомо, чи цього разу буде інакше.

Законодавець групи «Албанський Демократичний Альтернатив-Об'єднана Долина», Шаїп Камбері, заявив Радіо Свободі, що політичні представники етнічних албанців все ще сумніваються і будуть спостерігати за місцевими виборами в Прешево на півдні Сербії.

«Наш рішення щодо бойкоту в 2011-му році було наслідком того, що держава не хотіла слухати наші вимоги, – сказав Камбері. – На цьому початковому етапі ми залишили за Національною радою албанської національної меншини завдання встановити контакт із [Статистичним бюро Сербії] та узгодити умови».

Окрім технічних випробувань, Камбері згадав фактичне позбавлення права голосу багатьох етнічних албанців, виселених насильно наприкінці 1990-х років, коли сербські сили боролися проти незалежності Косова.

Десятиліттями пізніше, за його словами, багато людей все ще перебувають у невизначеному становищі, незважаючи на те, що вимоги були включені в «план з семи пунктів», який подали до уряду Сербії в 2013-му році.

Статистичне бюро Сербії повідомило Радіо Свобода, що співпрацює з офіційним координаційним органом національних рад меншин для вирішення проблем.

«Зустрічі організуються з відповідними представниками місцевого самоврядування та з національними радами», – повідомило Бюро.

«Ми неодмінно поговоримо з усіма, щоб усунути будь-які недоліки щодо перепису, – сказали у відомстві. – Зібрати якісні дані перепису в інтересах кожного».