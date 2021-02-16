У Словаччині стартував перепис населення. Він вперше відбувається повністю електронно

Цього року вперше в історії перепис населення у Словаччині відбувається повністю електронно, словаки формуляр заповнюють самі. Форму за дітей віком до 18 років заповнюють батьки чи їхні повноважні представники.

Як повідомляє Статистичне відомство Словацької республіки, перепис населення стосується кожного громадянина, який має в Словаччині постійне, тимчасове, чи так зване толероване перебування, яке стосується, зокрема, малолітніх осіб, яких знайшли на словацьких теренах, чи малолітніх, які були нелегально працевлаштовані у Словаччині.

Вперше до формуляру про перепис населення внесене запитання про «другу національність». На думку міністра культури Словаччини Наталії Міланової, важливо, що в питанні стосовно національності була врахована думка фахівців.

«Статистичне відомство залишає при переписі можливість (наголошую, «можливість», а не обов’язок) вказати і другу національність, якщо так люди відчувають», – зазначила Наталія Міланова.

Також підтримала нововведення про «другу національність» при переписі населення повноважний представник ромів в уряді Словаччини Андреа Бучкова. Зокрема, вона наголосила на тому, що «кожен має право вільно вирішувати про свою національність і я рада, що ми живемо в країні, яка нам це дозволяє, і що державі залежить на розвитку і правах національних меншин».

До внесення запитання щодо «другої національності» критично поставилась низка словацьких політиків і державних діячів. Зокрема, президентка Словаччини Зузана Чапутова вважає це запитання невчасним і що перед його внесенням до формуляру потрібно було спочатку почути думку фахівців.

«Цей суперечливий крок виходить далеко за межі теми, яка стосується передусім національних меншин», – наголосила Зузана Чапутова.

За даними останнього перепису населення Словаччини, який відбувся 10 років тому, у 2011 році, найбільшою національною меншиною була угорська, на другому місці – ромська, третю сходинку зайняли чехи, за ними – русини (історична назва українців, яка вживається й сьогодні на Закарпатті).

Перепис населення у Словаччині триватиме від 15 лютого до 31 березня 2021 року.