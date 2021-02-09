«Вишеградська четвірка» відзначає 30-річчя

Польща, Чехія, Угорщина і Словаччина як країни-учасниці «Вишеградської четвірки» відзначають 30-річний ювілей цієї платформи. 9 лютого президенти Польщі Анджей Дуда, Словаччини – Зузана Чапутова, Чехії – Мілош Земан та Угорщини – Янош Адер зустрілись у резиденції польського президента в курортному місті Юрата на узбережжі Балтійського моря для обговорення викликів, що стоять перед Європою.

Як зазначив керівник канцелярії президента Польщі Кшиштоф Щерецький, темою переговорів визначено енергетичу безпеку, пандемію CJVID-19, кліматичні зміни і загалом роль Вишеградської групи в контексті європейської, євроатлантичної й глобальної політики, особливо, що стосується відносин із США, Росією й Китаєм. Учасники переговорів, як очікується, висловляться і щодо безпекових, загальноєвропейських питань, ситуації в Росії, політики США за нового президента тощо.

Зустріч триватиме до 10 лютого.

Читайте також: Країни «Вишеградської четвірки» домовились про спільну модернізацію збройних сил

Історія «Вишеградської четвірки» бере початок з 15 лютого 1991 року, коли в угорському місті Вишеград вперше зустрілись президент Чехословаччини Вацлав Гавел, президент Польщі Лех Валенса і прем’єр Угорщини Йожеф Анталл. Одним з пріоритетних завдань Вишеградської групи був вступ країн до НАТО (Польща, Чехія, Угорщина є членами з 1999 року, Словаччина – з 1994 р.) і до Європейського союзу (усі члени – з 2004-го). Україна часто є у політичному фокусі країн-учасниць платформи.