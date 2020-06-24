Країни Вишеградської «четвірки» домовились про спільну модернізацію збройних сил

Країни Вишеградської «четвірки» (V4) – Чехія, Словаччина, Угорщина і Польща на засіданні у Празі домовились про подальшу тісну співпрацю. Зокрема, міністри оборони V4 зійшлися на потребі спільних кроків, що стосуються формування бойових підрозділів у рамках сил швидкого реагування ЄС.

Як повідомляють чеські ЗМІ, конкретним кроком на цьому шляху має стати проєкт спільного придбання малокаліберної амуніції через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Organisation – НАТО Організація з підтримки і забезпечення).

На думку міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, «проєкти з модернізації, які чекають наші країни, ми можемо координувати і таким чином допомогти оборонній промисловості наших країн».

Міністри оборони Вишеградської «четвірки» дійшли згоди і в тому, що потрібно актуалізувати проєкти оборонної співпраці країн на довготривалу перспективу.

Також міністр оборони Угорщини Тібор Бенко підтримав думку щодо розширення співпраці V4 з іншими країнами, зокрема, з Францією, Німеччиною, Великою Британією й США.

Засіданням Вишеградської «четвірки» у Празі завершився річний період головування Чеської Республіки у V4.

30 червня головування перебере Польща.