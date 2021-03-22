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23 березня 2021, Київ 00:12
Новини | Міжнародні

Альбін Курті вдруге обраний головою уряду Косова

За Курті проголосували 67 з-поміж 120 депутатів парламенту, котрі були обрані на передчасних виборах 14 лютого

Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії «Самовизначення» (Vetevendosje), колишній студентський лідер та активіст руху за незалежність Косова, вдруге став премʼєр-міністром Косова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За Курті проголосували 67 з-поміж 120 депутатів парламенту, котрі були обрані на передчасних виборах 14 лютого. Посаду голови уряду Курті обіймав у першій половині 2020 року.

Крім депутатів від його партії, за Курті проголосували деякі депутати національних меншин. Загалом, меншини мають 20 місць у парламенті – 10 серби й 10 турки, роми та інші. Всі депутати партій етнічних албанців голосували проти обрання Курті. Він заявив, що відхиляє співробітництво з ними через те, що ті партії «належали до колишніх корумпованих режимів».

У зверненні до депутатів новообраний премʼєр основним завданням уряду назвав боротьбу проти пандемії COVID 19. За офіційними даними, станом на 22 березня у Косові зафіксували 83 тисячі заражених, померли 1700 людини.

Курті також виступив за верховенство права, розвиток економіки й освіти та дружні відносини з сусідніми країнами.

Раніше 22 лютого спікером парламенту Косова був обраний Ґляук Конюфца, також кандидат від «Самовизначення».

Колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу. Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.

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