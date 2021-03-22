Альбін Курті вдруге обраний головою уряду Косова

Альбін Курті, лідер лівонаціоналістичної партії «Самовизначення» (Vetevendosje), колишній студентський лідер та активіст руху за незалежність Косова, вдруге став премʼєр-міністром Косова, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

За Курті проголосували 67 з-поміж 120 депутатів парламенту, котрі були обрані на передчасних виборах 14 лютого. Посаду голови уряду Курті обіймав у першій половині 2020 року.

Крім депутатів від його партії, за Курті проголосували деякі депутати національних меншин. Загалом, меншини мають 20 місць у парламенті – 10 серби й 10 турки, роми та інші. Всі депутати партій етнічних албанців голосували проти обрання Курті. Він заявив, що відхиляє співробітництво з ними через те, що ті партії «належали до колишніх корумпованих режимів».

У зверненні до депутатів новообраний премʼєр основним завданням уряду назвав боротьбу проти пандемії COVID 19. За офіційними даними, станом на 22 березня у Косові зафіксували 83 тисячі заражених, померли 1700 людини.

Курті також виступив за верховенство права, розвиток економіки й освіти та дружні відносини з сусідніми країнами.

Раніше 22 лютого спікером парламенту Косова був обраний Ґляук Конюфца, також кандидат від «Самовизначення».

Колишній сербський автономний край Косово проголосив незалежність 2008 року в односторонньому порядку. Більшість країн Європейського Союзу, також Сполучені Штати Америки й Канада відразу визнали незалежну державу. Сербія досі вважає Косово частиною своєї території. Україна не визнала Косово, так само й Росія і Китай.