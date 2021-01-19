Косово: колишнього прем’єра виправдали в справі про кошти на фейкових ветеранів

Суд у Косово виправдав колишнього прем’єра Аґім Чеку та інших колишніх посадовців, яких звинувачували в неправомірному використанні державних коштів, які нібито йшли на допомогу ветеранам війни.

Суд у Приштині виправдав Чеку та 11 підсудних, включно з колишнім міністром оборони та кількома колишніми законодавцями.

Спеціальна прокуратура Косова у 2018 році звинуватила посадовців в незаконних виплатах приблизно 19 тисячам людей, які не брали участь у бойових діях під час війни 1998-1999 років за незалежність від Сербії. За версією слідства, це спричинило втрати для державного бюджету на десятки мільйонів євро.

Усі підсудні були членами урядової комісії, яка була створена у 2012 році для перевірки ветеранів. У 2016 році комісія видала список із 46 тисяч людей, які мають право на пільги.

Комісію очолював Чеку, колишній командир «Армії визволення Косова» та колишній міністр оборони.

Інші підозрювані у фальсифікації документів уже були засуджені чи очікують на суд.