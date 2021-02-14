У Косові відбулися парламентські вибори, результат яких може погіршити відносини з Сербією

У Косові відбулися позачергові парламентські вибори, результат яких може погіршити відносини з сусідньою Сербією, про відокремлення від якої Приштина односторонньо заявила 2008 року і з якою нині намагається відновити діалог за посередництва Європейського союзу.

Дільниці закрилися о 19-й годині місцевого часу (20-й за Києвом), перші результати почнуть надходити наступними годинами.

За опитуваннями, на виборах переможе лівацька популістська націоналістична партія «Самовизначення» (Vetëvendosje) – вона може здобути від 40 до 50 відсотків голосів. Але, якщо вона не отримає понад половину мандатів, їй доведеться шукати коаліційного союзника для створення уряду.

Ця партія здобуває підтримку завдяки обіцянкам її лідера Альбіна Курті подолати всюдисущу корупцію і не йти й на найменші компроміси у відносинах із Сербією.

«Косово – незалежна держава, і цієї неділі вона повертається своєму народові як джерелу її суверенітету. Маємо проголосувати з любов’ю до своєї країни», – сказав Курті вранці, голосуючи в столиці Приштині.

Виконувачка обов’язків президентки Косова Вйоса Османі була змушена призначити нинішні позачергові вибори внаслідок рішення Конституційного суду Косова 21 грудня 2020 року. Те рішення, ухвалене за скаргою «Самовизначення», визнало неконституційним результат червневого 2020 року голосування в парламенті за призначення уряду прем’єр-міністра Авдуллаха Хоті. За нього проголосувала мінімально можлива більшість у 61 депутата зі 120, але, як з’ясувалося, один із тих депутатів отримав мандат незаконно, бо був засуджений, але приховав це, коли балотувався до парламенту.

Партія «Самовизначення» перемогла й на попередніх виборах восени 2019 року і створила на початку 2020-го уряд на чолі зі своїм лідером Альбіном Курті. Але вже менш ніж через два місяці, в березні 2020 року, партія «Демократична ліга Косова» Авдуллаха Хоті влаштувала голосування про недовіру до нього. В червні по кількох місяцях політичних сварок був призначений уряд на чолі з Хоті, професором економіки й колишнім міністром фінансів.