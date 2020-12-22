Косово: призначення уряду було неконституційне, будуть нові вибори

У Косові Конституційний суд визнав червневе голосування в парламенті за призначення уряду прем’єр-міністра Авдуллаха Хоті неконституційним, що означає необхідність нових парламентських виборів.

Як ухвалив суд 21 грудня, голос одного з депутатів, який, як з’ясувалося, раніше був засуджений до позбавлення волі, за призначення уряду не може бути зарахований і, таким чином, за уряд голосувало менш ніж мінімально необхідне число депутатів.

Відповідно до рішення Конституційного суду, президент Косова тепер має призначити нові вибори, які мають відбутися не пізніше як через 40 днів. Нинішній уряд продовжить виконувати обов’язки до призначення нового.

За призначення нинішнього уряду голосував у червні 61 депутат зі 120 – мінімально необхідна кількість. Але при скасуванні одного голосу ця кількість уже не набирається.

Виконувачка обов’язків президентки Косова Вйоса Османі закличе 22 грудня політичні партії обговорити дату нових виборів, повідомив Радіо Вільна Європа її речник Бекім Купіна.

Відповідно до конституції Косова, мандат депутата припиняється в разі його засудження до позбавлення волі на термін року і більше за вироком суду, який набув чинності. Депутат Етем Аріфі був засуджений до позбавлення волі на термін одного року і трьох місяців за обвинуваченням у шахрайстві в вересні 2019 року. Центральна виборча комісія заявляє, що не знала про цей вирок перед виборами, що відбулися в жовтні 2019 року.

Скаргу до Конституційного суду подала лівопопулістська партія Vetëvendosje («Самовизначення»), нині опозиційна. Ця партія перемогла на минулорічних виборах і створила тоді уряд на чолі зі своїм лідером Альбіном Курті, але в березні партія «Демократична ліга Косова» Авдуллаха Хоті влаштувала голосування про недовіру до нього. В червні по кількох місяцях політичних сварок був призначений нинішній уряд на чолі з Хоті, професором економіки й колишнім міністром фінансів.