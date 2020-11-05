Косово: президенту Тачі висунули звинувачення у воєнних злочинах, він подав у відставку

Президент Косова Хашим Тачі подав у відставку на тлі звинувачень у воєнних злочинах.

Тачі очолював Армію визволення Косова (UCK), яка вела партизанську війну за незалежність від Сербії у 90-х роках.

Спеціалізована прокуратура (SPO) звинувачує Тачі та інших підозрюваних у відповідальності за близько 100 вбивств та «примусове зникнення людей, переслідування і тортури».

За даними прокуратури, жертвами злочинів стали сотні косовських албанців, сербів, ромів та представників інших етнічних груп разом з політичними опонентами.

Тачі відкидає свою причетність до будь-яких воєнних злочинів.