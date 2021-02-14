У Косові відбуваються парламентські вибори

У Косові відбуваються дострокові парламентські вибори, на яких, як очікують, переможе лівонаціоналістична партія Vetevendosje («Самовизначення»).

Близько 1,8 мільйона виборців, які мають право голосу, 14 лютого почали голосувати на майже 2400 виборчих дільниць, що відкрилися о 7-ій ранку за місцевим часом. Виборці обирають 120 депутатів серед понад тисячі кандидатів від 28 політичних груп.

Вибори відбуваються в умовах пандемії коронавірусу, тому виборцям рекомендують мати на собі маску і дотримуватися дистанції в два метри під час перебування на дільниці.

Перші офіційні результати, як очікують, будуть оголошені через кілька годин. Опитування засвідчили, що Vetevendosje може отримати від 40 до 50 відсотків голосів виборців.

Ці вибори – п’яті з часу проголошення незалежності Косова в 2008 році.

Голосування призначили після того, як у грудні Конституційний суд ухвалив, що призначення уряду на чолі з прем’єр-міністром Авдуллою Хоті було незаконним, бо один із членів парламенту, який голосував за уряд, раніше був засуджений до ув’язнення. Саме його голос був вирішальним – уряд здобув підтримку 61 обранця зі 120.

Скаргу до Конституційного суду подала партія Vetevendosje. Ця партія перемогла на виборах 2019 року і створила тоді уряд на чолі зі своїм лідером Альбіном Курті, але в березні партія «Демократична ліга Косова» Авдуллаха Хоті влаштувала голосування про недовіру до нього. У червні по кількох місяцях політичних сварок був призначений уряд на чолі з Хоті, професором економіки й колишнім міністром фінансів.