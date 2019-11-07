Косово: лівонаціоналістична партія «Самовизначення» перемогла на позачергових виборах

Досі опозиційна лівонаціоналістична партія Vetevendosje («Самовизначення») перемогла на виборах, які відбувалися в жовтні. Центральна виборча комісія оприлюднила остаточні результати 7 листопада.

Партія «Самовизначення» здобула 26,1 відсотка голосів і отримала 32 місця в парламенті зі 120. Очікується, що її лідер Альбін Курті стане прем’єром.

Другий результат – 24,4 відсотка, або 29 місць, – показала теж досі опозиційна правоцентристська консервативна партія «Демократична ліга Косова» (LDK).

Обидві партії у жовтні почали коаліційні переговори. Ці політичні сили матимуть незначну більшість у новому парламенті.

Колишня владна «Демократична партія Косова», яка домінувала в політиці понад десятиліття, отримала третє місце на виборах і 25 місць у парламенті. Партію поки ще чинного прем’єра Рамуша Харадіная «Альянс за майбутнє Косова» представлятиме 14 депутатів.

Згідно з Конституцією Косова, коаліційний уряд повинен включати представників етнічної меншини.

Позачергові вибори в частково визнаному Косові відбулися 6 жовтня. Підрахунок голосів зупиняли після того, як декілька представників Центральної виборчої комісії повідомили про проблеми зі здоров’ям після відкриття п’яти скриньок для голосування із Сербії.

Позачергові вибори спричинила липнева відставка прем’єра Рамуша Харадіная, свого часу польового командира сепаратистського угруповання косовських албанців «Армія визволення Косова», яке воювало з Сербією (тоді ще Югославією) за незалежність регіону, – після того, як прокурори у справах воєнних злочинів із Гааги викликали його для допиту щодо його ролі як провідника бойовиків-сепаратистів.

Громадське невдоволення роботою трипартійної владної коаліції на чолі з Харадінаєм поліпшило шанси опозиційних партій.

Сербія, Китай, Росія, Україна та п'ять країн Європейського союзу не визнають державність Косова, хоча це зробили вже понад 110 країн. Діалог між Сербією та Косовом розпочався у 2011 році, але значного прогресу сторони не досягли.