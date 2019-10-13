Вибори в Косові: підрахунок зупинили через хворобу працівників ЦВК, яку пов’язують зі скриньками з Сербії

Підрахунок голосів у Косові зупинили після того, як декілька представників Центральної виборчої комісії повідомили про проблеми зі здоров’ям після відкриття п’яти скриньок для голосування із Сербії.

Постраждалі заявили, що у них алергічні реакції і проблеми зі шкірою, повідомив Радіо Свобода Авділ Паколлі, керівник клініки швидкої допомоги в Приштині.

У поліції Косова Радіо Свобода підтвердили інцидент, але не надали подробиць.

На позачергових виборах у частково визнаному Косові, що відбулися 6 жовтня, перемагає досі опозиційна лівонаціоналістична партія Vetëvendosje («Самовизначення»), друге місце з незначним відставанням здобуває теж досі опозиційна правоцентристська консервативна партія «Демократична ліга Косова» (LDK).

Позачергові вибори спричинила липнева відставка прем’єра Рамуша Харадіная, свого часу польового командира сепаратистського угруповання косовських албанців «Армія визволення Косова», яке воювало з Сербією (тоді ще Югославією) за незалежність регіону, – після того, як прокурори у справах воєнних злочинів із Гааги викликали його для допиту щодо його ролі як провідника бойовиків-сепаратистів.

Громадське невдоволення роботою трипартійної владної коаліції на чолі з Харадінаєм поліпшило шанси опозиційних партій.

Сербія, Китай, Росія, Україна та п'ять країн Європейського союзу не визнають державність Косова, хоча це зробили вже понад 110 країн. Діалог між Сербією та Косовом розпочався у 2011 році, але значного прогресу сторони не досягли.