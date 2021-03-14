Косово відкрило посольство в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипвідносини з Ізраїлем

Косово офіційно відкрило нове посольство в Єрусалимі. Шість тижнів тому держава встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем.

«Посольство Республіки Косово в Єрусалимі буде рішуче віддане зростанню двостороннього співробітництва та зміцненню міжнародного авторитету держави Косово», – заявили в МЗС Косова.

Нове посольство відкрила тимчасова повірена в справах Косова Інес Демірі. Посадовці з Косова не змогли бути присутніми через пандемію коронавірусу.

У вересні 2020 року колишній президент США Дональд Трамп зібрав лідерів Косова та Сербії в Білому домі на зустріч, щоб обговорити довготривалу нормалізацію у відносинах між сусідами.

Під час зустрічі Белград погодився перенести своє посольство в Єрусалим. Наразі це не було зроблено.

Адміністрація Трампа визнала Єрусалим столицею Ізраїлю наприкінці 2017 року. США перенесли туди своє посольство в травні 2018 року.

Рішення викликало критику з боку палестинців, переважно мусульманських країн та багатьох європейських держав.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році – через дев’ять років після авіабомбардувань Сербії військами НАТО у відповідь на репресії проти етнічних албанців у Косові.

Більшість країн Заходу визнає незалежність Косова. Не визнають – Сербія та її союзники Росія й Китай. Крім того, незалежність Косова не визнала Україна.