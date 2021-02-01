Косово й Ізраїль встановили дипломатичні відносини, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Відповідний документ у ході відеоконференції 1 лютого підписали міністри закордонних справ двох країн, Меліза Харадінай-Стубла і Ґабріель Ашкеназі.

Ізраїльський міністр запровадження відносин назвав «історичним» кроком. Його колега з Приштини заявила, що «Косово довго чекало на цей день» й зазначила, що Ізраїль став 117-ою країною, котра визнала Косово як незалежну й суверенну державу.

Харадінай-Стубла додала, що взаємовизнання не було б можливе без допомоги Сполучених Штатів Америки.

Президент Сербії Александар Вучич й премʼєр-міністр Косова Авдула Хоті 4 вересня минулого року на запрошення колишнього президента США Дональда Трампа перебували у Вашингтоні й у Білому домі підписали угоду, якою передбачається розширення відносин між двома сторонами й відкриття посольств Белграда й Приштини в Єрусалимі.

Косово проголосило незалежність в односторонньому порядку в лютому 2006 року. Сербія досі не визнала незалежності Косова й називає його «так званим Косовом». Республіку Косово визнали 22 країни члени Євросоюзу. Не визнають її Росія й Китай.

Україна також не визнає Косово.