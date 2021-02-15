У Косові прихильники лівонаціоналістичної партії святкують перемогу на виборах до парламенту

На дострокових парламентських виборах у Косові найбільше голосів здобула лівонаціоналістична партія «Самовизначення» (Vetevendosje), передає кореспондент Радіо Свобода. Лідер партії Альбін Курті заявив, що вона матиме 55 із 120 місць у парламенті. За його словами, основним завданням майбутнього уряду буде боротьба проти корупції. Щодо відносин із Сербією Курті наголосив, що «не буде компромісів». Лідер партії не уточнив, з ким «Самовизначення» планує сформувати коаліцію. На думку оглядачів, його партія ймовірно матиме підтримку національних меншин. Прихильники партії «Самовизначення» вийшли на вулиці столиці Косова, Приштини, після того, як 14 лютого виборчі дільниці були закриті для підрахунку результатів дострокових парламентських виборів.