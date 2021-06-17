У Чорногорії звільнили міністра, який не визнавав, що у Сребрениці був скоєний геноцид

Парламент Чорногорії звільнив міністра юстиції і нацменшин Владіміра Лепосавича, котрий стверджував, що в боснійському місті Сребрениці не був скоєний геноцид, і називав незаконним Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії в Гаазі.

За звільнення міністра проголосувала частина владної коаліції і всі депутати від опозиції, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Звільнити міністра запропонував прем’єр-міністр Здравко Кривокапич тому, що його заяви завдали шкоду міжнародній репутації країни.

Проти звільнення Лепосавича проголосували депутати «Демократичного фронту», найбільшої партії владної коаліції, котру називають проросійською й просербською.

Парламент одночасно ухвалив резолюцію про геноцид у Сребрениці. Таким чином Чорногорія офіційно визнала, що в липні 1995 року в сусідній Боснії і Герцеговини сили боснійських сербів скоїли геноцид над полоненими босняками, переважно мирним населенням.

За даними Міжнародного Червоного хреста, в Сребрениці й околицях серби розстріляли понад 8000 осіб, від підлітків до чоловіків похилого віку. Резолюцією, яку ухвалили голосами 55 з-поміж 81 депутата, 11 липня проголошено Днем пам’яті жертв Сребрениці.

Місцеві оглядачі зазначають, що після голосувань 17 червня важко передбачити майбутнє владної коаліції в Чорногорії, бо тепер найбільша партія в її складі заявила про намір бойкотувати парламент.