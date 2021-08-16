З початку року на сході України виявлено десятки схронів зі зброєю і понад 200 кг вибухівки – СБУ

У Службі безпеки України повідомили, що з початку поточного року виявили на сході України десятки схронів зі зброєю і понад 200 кілограмів вибухівки.

З початку року у Луганській області встановлено місцезнаходження понад 40 тайників. З них вилучено тисячі одиниць зброї та боєприпасів бойовиків. Серед виявленого – понад 200 кг вибухівки, а також гранати і реактивний піхотний вогнемет виробництва РФ. За оперативними даними, виявлені схрони у 2014 році облаштували ватажки та учасники диверсійних груп бойовиків так званих «Л/ДНР», які чинили збройний супротив силам АТО», – йдеться в повідомленні.

Також, за даними СБУ, у Покровському районі Донеччини правоохоронці вилучили зі схрону так званого «Батальйону Восток» дві тротилові шашки, автомат, гранати, гранатометний постріл, майже 3 тисячі набоїв різного калібру тощо.

«За викритими фактами протиправної діяльності тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх обставин правопорушень і притягнення до відповідальності винних осіб», – вказали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».