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Суспільство

30 років незалежності України: від Кравчука до Зеленського. Інтерв’ю з соціологом Євгеном Головахою

День незалежності-2021: з якими емоціями та настроями українці долають 30 річний рубіж незалежності України? Чому половина ровесників незалежності прагнуть поїхати з України і чого їм бракує вдома? Що об’єднує і що роз’єднує українців? Хто з українських президентів зробив найбільший внесок в розбудову незалежності? Хто буде наступним президентом України та чи має шанси Володимир Зеленський обратися на другий термін? На ці запитання у програмі «Свобода Live» відповідає український соціолог, професор Євген Головаха.

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