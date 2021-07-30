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Поблизу Офісу президента сталися сутички правоохоронців та праворадикалів, які прийшли зірвати «Рейвах прайд»

Представники праворадикальних організацій намагалися потрапити на місце проведення «Рейвах прайду», але правоохоронці не допустили цього, Київ, 30 липня 2021 року

Анонсована 30 липня поблизу Офісу президента України як «креативний музичний протест» акція «Рейвах прайд» розпочалася із запізненням на три години, хоча мала тривати від 14:00. Про це з місця подій передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Представники праворадикальних організацій прийшли раніше за початок «Рейвах прайду» і намагалися потрапити на місце анонсованого заходу. Вони наштовхнулися на кордон правоохоронців. Протягом кількох годин сталося кілька сутичок. Обидві сторони застосовували сльозогінний газ. З боку праворадикалів у правоохоронців летіли пляшки, взуття й інші предмети. Радіо Свобода нарахувало щонайменше шість затриманих», – інформує журналістка Радіо Свобода.

Організатори анонсували «Рейвах прайд» як акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості.

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