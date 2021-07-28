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Правозахисники зафіксували 53 випадки переслідування активістів за пів року

Акція протесту під Офісом президента проти вироку Сергію Стерненку, Київ, 27 лютого 2021 року

За перше півріччя 2021 року сталося 53 випадки переслідування активістів, які зафіксував Центр прав людини ZMINA на підконтрольній Україні території. З них 21 випадок стався у другому кварталі року, повідомили у правозахисній організації.

Дослідниця ZMINA Анастасія Москвичова наголосила, що цього року активістів стали переслідувати частіше – у 2020 році за цей період правозахисники зафіксували 50 інцидентів тиску.

Київ залишається лідером за кількістю випадків – їх у столиці сталося 22, на другому місці опинилася Одеська область (сім випадків), на третьому – Харківщина й Луганщина (по три випадки).

Правозахисники заявляють про дві причини зростання цифр. «По-перше, дійсно відбувається пожвавлення деяких негативних процесів, зокрема діяльності ультраправих угруповань – як офлайнової, коли вони намагаються зривати заходи або вчиняють напади, так і онлайн, а з іншого боку – і це добре на перспективу – активісти частіше повідомляють про тиск на себе, і тому ми можемо виявити більше випадків та реагувати на них», – сказала дослідниця.

Москвичова додала, що зростає тиск на ЛГБТ-активістів, а безкарність за напади праворадикалів на активістів залишається проблемою.

«Тисни, аби не тиснули на тебе». Під Офісом президента протестували ЛГБТ-активісти (відео)
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«Тисни, аби не тиснули на тебе». Під Офісом президента протестували ЛГБТ-активісти (відео)

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«ЛГБТ-активізм за весь час нашого спостереження вперше став найнебезпечнішим видом громадської діяльності. Антикорупційна діяльність і захист прав жінок також є найбільш ризикованими», – заявила дослідниця.

Найчастішими випадками переслідування у першому півріччі правозахисники назвали спроби знищення чи пошкодження майна активістів, а також залякування і напади.

У ZMINA закликали поліцію і прокуратуру розслідувати випадки переслідувань, зазначивши, що безкарність і відсутність якісних розслідувань призводять до систематичних нападів на тих самих людей з метою припинення їхньої діяльності через залякування.

Національна поліція наразі не коментувала цю доповідь.

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