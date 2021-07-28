Правозахисники зафіксували 53 випадки переслідування активістів за пів року

За перше півріччя 2021 року сталося 53 випадки переслідування активістів, які зафіксував Центр прав людини ZMINA на підконтрольній Україні території. З них 21 випадок стався у другому кварталі року, повідомили у правозахисній організації.

Дослідниця ZMINA Анастасія Москвичова наголосила, що цього року активістів стали переслідувати частіше – у 2020 році за цей період правозахисники зафіксували 50 інцидентів тиску.

Київ залишається лідером за кількістю випадків – їх у столиці сталося 22, на другому місці опинилася Одеська область (сім випадків), на третьому – Харківщина й Луганщина (по три випадки).

Правозахисники заявляють про дві причини зростання цифр. «По-перше, дійсно відбувається пожвавлення деяких негативних процесів, зокрема діяльності ультраправих угруповань – як офлайнової, коли вони намагаються зривати заходи або вчиняють напади, так і онлайн, а з іншого боку – і це добре на перспективу – активісти частіше повідомляють про тиск на себе, і тому ми можемо виявити більше випадків та реагувати на них», – сказала дослідниця.

Москвичова додала, що зростає тиск на ЛГБТ-активістів, а безкарність за напади праворадикалів на активістів залишається проблемою.

«ЛГБТ-активізм за весь час нашого спостереження вперше став найнебезпечнішим видом громадської діяльності. Антикорупційна діяльність і захист прав жінок також є найбільш ризикованими», – заявила дослідниця.

Найчастішими випадками переслідування у першому півріччі правозахисники назвали спроби знищення чи пошкодження майна активістів, а також залякування і напади.

У ZMINA закликали поліцію і прокуратуру розслідувати випадки переслідувань, зазначивши, що безкарність і відсутність якісних розслідувань призводять до систематичних нападів на тих самих людей з метою припинення їхньої діяльності через залякування.

Національна поліція наразі не коментувала цю доповідь.