В Аргентині дозволять вказувати «третю стать» у посвідченнях особи

В Аргентині в документах, що засвідчують особу, з’явилася можливість вибрати «третю стать» крім жіночої і чоловічої. Вона буде позначатися літерою «Х», заявив президент країни Альберто Фернандес.

«Для держави неважливо чоловік перед ним або жінка, важливо, що громадяни вчаться або працюють, вакцинуються, платять податки, а не їх сексуальна орієнтація», – наголосив президент Аргентини.

Фернандес зазначив, що інші ідентичності, крім чоловічої чи жіночої, існували завжди, просто в інші часи це приховували. «Не ставлячи ці питання, ми позбавляємо щастя мільйони людей, позбавляємо їх можливості бути щасливими», – зауважив він.

В Аргентині розвинута система законодавства щодо ЛГБТ та гендерних особливостей. У 2002 році Буенос-Айрес став першим містом Латинської Америки, яке легалізувало цивільні союзи для одностатевих і різностатевих пар. З 2010 року дозволені одностатеві шлюби.