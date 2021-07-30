Поліція склала 12 адмінпротоколів через порушення на акції «Рейвах прайд»

Поліцейські склали загалом 12 протоколів про адміністративні правопорушення під час акції «Рейвах прайд» під Офісом президента в Києві, повідомляє Національна поліція.

Спершу в повідомленні йшлося про два адміністративні протоколи щодо людей, які «агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт». За твердженням правоохоронців, чоловіки нецензурно висловлювалися як у їхній бік, так і щодо «інших громадян». Їх доставили до Печерського управління поліції та притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство.

За даними поліції, порушниками виявилися уродженці Житомирської області 42 і 39 років, їм загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

Згодом поліція повідомила, що склала ще два адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і вісім – за «злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

Організатори анонсували «Рейвах прайд» як акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Журналістка Радіо Свобода повідомляла, що акцію намагалися зірвати представники праворадикальних організацій.