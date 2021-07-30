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Новини | Суспільство

Поліція склала 12 адмінпротоколів через порушення на акції «Рейвах прайд»

Спершу поліція повідомила про адміністративні протоколи щодо двох чоловіків, потім – про ще 10

Поліцейські склали загалом 12 протоколів про адміністративні правопорушення під час акції «Рейвах прайд» під Офісом президента в Києві, повідомляє Національна поліція.

Спершу в повідомленні йшлося про два адміністративні протоколи щодо людей, які «агресивно себе поводили, провокували правоохоронців та інших учасників мітингу на конфлікт». За твердженням правоохоронців, чоловіки нецензурно висловлювалися як у їхній бік, так і щодо «інших громадян». Їх доставили до Печерського управління поліції та притягнули до відповідальності за дрібне хуліганство.

Акція «Рейвах прайд» під Офісом президента, Київ, 30 липня 2021 року
Акція «Рейвах прайд» під Офісом президента, Київ, 30 липня 2021 року

За даними поліції, порушниками виявилися уродженці Житомирської області 42 і 39 років, їм загрожує до 15 діб адміністративного арешту.

Згодом поліція повідомила, що склала ще два адміністративні протоколи за дрібне хуліганство і вісім – за «злісну непокору законному розпорядженню або вимозі поліцейського».

Організатори анонсували «Рейвах прайд» як акцію на захист прав ЛГБТ-спільноти та на підтримку ухвалення законопроєкту про посилення відповідальності за дискримінацію будь-яких груп людей на ґрунті нетерпимості. Журналістка Радіо Свобода повідомляла, що акцію намагалися зірвати представники праворадикальних організацій.

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