Поліція заявила про готовність забезпечити порядок на Марші рівності у Києві

Київські поліцейські та військовослужбовці Національної гвардії України переведені на посилений варіант несення служби та проінструктовані щодо алгоритму дій у разі виявлення порушень чи провокацій під час Маршу рівності у Києві цієї неділі, повідомила пресслужба столичної поліції.

«19 вересня у столиці відбудеться Марш рівності, який проходитиме у центральній частині міста біля парку імені Тараса Шевченка. За інформацією організаторів, у заході візьмуть участь до десяти тисяч громадян», – повідомли в поліції.

Начальник поліції Києва Іван Вигівський повідомив, що у день проведення маршу за відповідним маршрутом та поряд із ним правоохоронці обмежать доступ до території.

«Будуть встановлені загороджувальні турнікети і фільтраційні пункти з металошукачами й пропускним режимом. Також на охорону публічної безпеки залучимо вибухотехніків та кінологів зі службовими собаками, а з метою недопущення провокацій чи конфліктних ситуацій між учасниками акції та іншими громадянами посилено нестимуть службу наряди поліції діалогу», – повідомив Вигівський.

Правоохоронці звернулися з проханням до мешканців та гостей міста поставитися з розумінням та заздалегідь обрати маршрути з урахуванням тимчасових обмежень.

У КМДА також повідомили, що цими вихідними громадський транспорт столиці змінить рух через масові заходи.

Як повідомили організатори, традиційна правозахисна хода за права людини для ЛГБТ+ спільноти Марш рівності проходитиме у Києві в неділю під гаслом «Пліч-о-пліч на захист рівноправ’я». За повідомленнями, це перший Марш рівності, який матиме політичні вимоги до влади у вигляді маніфесту, який підписали громадські організації, благодійні фонди та представники політичних сил.

Зазвичай Марші рівності в Україні проходять під посиленою охороною силовиків, що супроводжуєють учасників по маршруту проходження.