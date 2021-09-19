Поліція: заходи у центрі Києва пройшли без порушень

Поліція Києва повідомляє, що Марш рівності в центрі міста 19 вересня пройшов без порушень.

«Поліцейські посилено забезпечували правопорядок у центральній частині міста під час Маршу рівності. До охорони публічної безпеки та порядку залучалися співробітники поліції, зокрема поліції діалогу, кінологи і вибухотехніки, співробітники Національної гвардії України та Державної служби з надзвичайних ситуацій. Заходи пройшли без порушень, наразі всі заплановані акції завершилися», – йдеться в повідомленні.

Про кількість учасників Маршу рівності, які виступають на підтримку прав спільноти ЛГБТ+, а також іншої акції, організованої прихильниками «традиційних цінностей», у поліції не уточнили.

Раніше організатори маршу заявили про сім тисяч учасників. За словами кореспондента Радіо Свобода, на іншій акції, в якій брали участь представники праворадикальних і релігійних організацій, було близько 200 учасників.

Акції були розділені і відбувалися за посиленої охорони.

Минулого року «Марші рівності» у Києві через коронавірусну пандемію проводили у форматі онлайн.