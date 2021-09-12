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ЛГБТ-прайд у Харкові: близько 3 тисяч людей вийшли на акцію (відео)

ЛГБТ-прайд у Харкові: близько 3 тисяч людей вийшли на акцію (відео)
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ЛГБТ-прайд у Харкові: близько 3 тисяч людей вийшли на акцію (відео)

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У Харкові вже втретє відбувся ЛГБТ+ прайд, у якому взяли участь близько 3 000 людей. Організатори прайду намагалися привернути увагу на ігнорування правоохоронними органами розслідування злочинів, що були скоєні на ґрунті ненависті по відношенню до ЛГБТ та інших уразливих груп. Також вимагали рівний доступ для всіх до державних інституцій незалежно від сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

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