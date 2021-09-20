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За добу на Донбасі вісім обстрілів, один український військовий поранений – штаб

За даними штабу, два обстріли відбулися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння

Російські гібридні сили вісім разів порушили режим припинення вогню в зоні бойових дій на Донбасі за добу 19 вересня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил. При цьому два обстріли відбулися із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, згідно зі зведенням, тричі обстрілів зазнала Новозванівка, у тому числі зі станкових протитанкових гранатометів та мінометів калібру 82 міліметри.

Біля Майорська бойовики стріляли з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, біля Луганського та Новолуганського – за станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«Біля Оріхового найманці використали автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю. Крім того, на Донеччині зафіксовано застосування ворожого безпілотника типу «Квадрокоптер», за допомогою якого російсько-окупаційні війська скинули ВОГ-17 поблизу Талаківки», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, внаслідок обстрілів один український військовий отримав осколкові поранення. Його евакуювали до шпиталю, стан здоров’я оцінюють як задовільний.

«Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів ворог не досяг своїх руйнівних цілей. Рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Протягом поточної доби, 20 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано», – додають у штабі.

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Незаконне збройне угруповання «ДНР» звинувачує Збройні сили України в обстрілі окупованого села Веселе під Донецьком. Об’єктивних підтверджень цьому немає. Аналогічне угруповання «ЛНР» не робило наразі заяв про бойові дії.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

«Гарматне м'ясо» чи фактор стримування: на що перетворюють українську територіальну оборону?
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«Гарматне м'ясо» чи фактор стримування: на що перетворюють українську територіальну оборону?

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