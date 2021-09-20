Росія реалізовує на Донбасі «південноосетинський сценарій» – Гармаш

Російська політика щодо Донбасу не передбачає інтеграції окупованих територій до Росії, заявив представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Можна вже вводити новий термін – «гібридна анексія». Якщо до цього часу ми використовували слово «окупація», то зараз це «гібридна анексія», оскільки дійсно вже повністю залучаються і в економічний, і в політичний процеси мешканці цих територій», – запропонував він.

На думку Гармаша, президент Росії Володимир Путін взагалі не планує інтегрувати окуповані частини Донбасу.

«Зараз реалізовується «абхазький сценарій» і, можна сказати, «південноосетинський сценарій», коли роздавалися паспорти, не приєднувалися ці території до території Росії... У випадку, коли Грузія спробувала звільнити ці території, Росія визнала ці «республіки», квазідержавні утворення і фактично законсервувала конфлікт на довгі роки. Тобто Путін зацікавлений у Донбасі, як в рані, яка кровоточить, для України. Або в такій формі, як зараз, або у формі визнання їх суб’єктності Російською Федерацією. Але забирати їх собі він не буде», – вважає він.

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Як вважає член української делегації в ТКГ, внаслідок цієї політики страждає і сама Росія, але «Путіна не сильно турбують проблеми Російської Федерації»:

«Путіна більше турбують проблеми збереження особистої влади. І для цього він вдається до різних маніпуляцій, авантюр, які не вигідні Росії. Адже та ж російська авантюра на Донбасі не вигідна Росії. Росія зазнає колосальних збитків».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».