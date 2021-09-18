Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Події

Сергій Гармаш: «Росія розкрала Донбас»

Залучення Росією жителів «ЛДНР» до виборів у Держдуму показує, що президент Володимир Путін використовує людей Донбасу. Це стверджує у Суботньому інтерв’ю Радіо Свобода представник Донецька у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання Сергій Гармаш. На його думку, Кремль не зацікавлений застосовувати «кримський» досвід для Сходу України. Тут є «абхазький сценарій» із активним роздаванням паспортів та збереженням конфлікту на довгі роки. Саме гарячого конфлікту – для послаблення України і позбавлення її незалежності, вважає Гармаш. Але Путін не зможе поставити Україну на коліна і ця війна зрештою може привести до катастрофи Росії, прогнозує Гармаш. На його погляд, використання Путіним людей Донбасу є не лише у спонуканні голосувати. Гармаш стверджує: Росія розкрала окуповані території України, і «убиває їх у всіх сенсах» – економічно, соціально, екологічно, ментально. «Регіон убивають. Я думаю, цілеспрямовано», – заявив Сергій Гармаш. Він також розповів про перебіг «Мінських» переговорів, про те, що «Росії вже не подобаються Мінські угоди і «формула Штайнмаєра».

  • Зображення 16x9

    Олександр Лащенко

    На Радіо Свобода – з березня 2005 року. До того працював три роки на Громадському радіо. Народився 1969 року в Києві. Закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG