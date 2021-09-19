Російські вибори: «Єдина Росія» заявляє про «чесну перемогу», а соратники Навального – про фальсифікацію

19 вересня в Росії завершилося триденне голосування до Державної думи. Правляча партія «Єдина Росія» заявляє про свою перемогу на виборах до Держдуми, підсумки яких підраховують.

Як заявив секретар генеральної ради партії «Єдина Росія» Андрій Турчак, перемога була «чесною і чистою». Лідер партії Дмитро Медведєв на публіці не з'явився. За словами Турчака, він захворів, у нього сильний кашель.

Представники «Єдиної Росії» заявляють, що розраховують зберегти в Держдумі конституційну більшість.

Такі заяви пролунали на тлі підрахунку близько 20 відсотків протоколів виборчих комісій. Результат «Єдиної Росії» зараз близько 42 відсотків і постійно зростає. Крім того, кандидати від партії лідирують у більшості одномандатних округів. Їх 225, ще 225 депутатських місць розподіляються за партійними списками. Для конституційної більшості потрібно 300 мандатів, для простої – 226. Із 2003 року «Єдина Росія» не втрачала в Держдумі більшості.

Після підрахунку 20 відсотків голосів КПРФ (Комуністична партія Російської Федерації) набирає понад 20 відсотків, у Держдуму також проходять СРЗП («Справедлива Росія – За правду»), ЛДПР (Ліберально-демократична партія Росії), а також «Нові люди», проте результат цієї партії в перебігу підрахунку голосів знижується.

Наразі не опубліковані результати електронного голосування на виборах у Москві. Дистанційно там проголосувало майже 2 мільйони людей, і ці результати можуть серйозно вплинути на результат голосування в одномандатних округах. Прихильники опозиціонера Олексія Навального звинувачують владу в намірі фальсифікувати результати.

Згідно з попередніми даними, зараз в більшості з 15 московських округів лідирують кандидати, підтримані так званим «Розумним голосуванням», головним чином від КПРФ. Однак прихильники Навального побоюються, що за допомогою системи електронного голосування ситуація може помінятися. Раніше експерти говорили про непрозорість і уразливості електронного голосування.

Вибори до Держдуми Росії проходили також і на території окупованого Криму. До голосування на російських виборах були залучені й жителі окупованих районів Донецької і Луганської областей (ОРДЛО), яким видали раніше російські паспорти.

17 вересня МЗС України висловило рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Росією 17–19 вересня виборів депутатів до Державної думи на окупованій території Криму і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян Росії на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях.

«Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та м. Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність. Усі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України», – зазначено у заяві.

МЗС закликало іноземні держави та міжнародні організації «рішуче засудити незаконні дії Росії, чітко заявити про невизнання результатів виборів на тимчасово окупованих територіях України та нелегітимність сформованої таким чином Державної думи РФ, посилити політико-дипломатичний тиск на Російську Федерацію, зокрема шляхом розширення проти неї санкцій».

17 вересня Рада національної безпеки і оборони (РНБО) ввела санкції щодо 33 кандидатів від окупованого Донбасу і Криму до Державної думи Росії і 7 співробітників ФСБ Росії, причетних до отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального.

РНБО обіцяє ввести санкції проти всіх членів дільничних комісій, агітаторів, кандидатів і спостерігачів в Криму і на Донбасі на виборах до Держдуми Росії.