Отримай паспорт і проголосуй. Як жителі Донбасу брали участь у виборах до російської Думи

За інформацією російської влади, на виборах в Держдуму електронно проголосували близько 150 тисяч жителів районів Донецької та Луганської областей України, підконтрольних сепаратистам. Варто зазначити, що до системи російського голосування підключені навіть не всі російські регіони – їх всього шість. Проголосувати онлайн також могли жителі анексованого Севастополя в Криму. Крім того, всі ці три дні жителів Донбасу фізично відвозили голосувати в Ростовську область: для цього організували 825 автобусних і 12 залізничних рейсів.

Журналісти росйських телеканалів «Дождь» і «Кавказький вузол» змогли побувати на тих ділянках, куди ці автобуси і поїзди приїжджали, і розповіли, що російські паспорти багатьом виборцям видавали фактично прямо на вході до виборчих дільниць.

Один з чоловіків в черзі на голосування розповів журналістам, що 10 серпня він подав заяву на російський паспорт, а 16 вересня йому подзвонили і запитали, чи може він виїхати 18-го – отримати паспорт і потім проголосувати.

Другий чоловік розповів, що працює в школі-інтернаті, паспорт отримав три дні тому. «Я працюю в організації, нам сказали отримати російські паспорти для реєстрації». Разом з ним отримали ще чоловік п'ять-шість.