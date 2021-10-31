Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?
Все про Bayraktar TB2. Військове співробітництво України та Туреччини.
ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі
Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?
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18:00, 03 жовтня 2021
Донецьк 2021: жителі «ДНР» показали, як і навіщо їздять в Росію | Донбас Реалії
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18:00, 26 вересня 2021
Як Росія управляє угрупованнями «ДНР» і «ЛНР»? | Донбас Реалії
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«Росія залякує Молдову. Україна – на черзі»
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