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ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі

ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі
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ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі

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Українські військові вперше застосували «Байрактар ТБ2» – турецький ударний безпілотник. За допомогою дрона бійці ЗСУ знищили ціль на окупованій частині Донбасі.

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Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?
Все про Bayraktar TB2. Військове співробітництво України та Туреччини.

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