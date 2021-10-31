ЗСУ знищують російську техніку безпілотниками на окупованому Донбасі

Які ще безпілотники використовує українська армія? Які БПЛА відправляє на Донбас Росія? Як виглядає сучасна війна дронів? Яку російську зброю мають бойовики проросійських угруповань «ДНР» і «ЛНР» проти безпілотників?

Все про Bayraktar TB2. Військове співробітництво України та Туреччини.