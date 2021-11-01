Україна «намагається втягнути Росію в дипломатичний процес» – МЗС відповіло на заяву Лаврова

Україна намагається залучити Росію до дипломатичного розв’язання збройного конфлікту на Донбасі, заявив 1 листопада речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь на слова очільника російського зовнішньополітичного відомства Сергія Лаврова.

«Закликаємо РФ нарешті припинити мислити категоріями війни. Очікуємо на добросовісне виконання нею домовленостей саміту лідерів Нормандського формату, досягнутих в Парижі в грудні 2019 року. Мова про відведення сил і засобів від лінії розмежування, дотримання режиму припинення вогню, розблокування роботи КПВВ, гарантування безпечного і надійного доступу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на всій території України, зокрема й на тимчасово окупованій території, та виконання інших положень підсумкового документа», – ідеться в заяві, наданій Радіо Свобода.

Українська сторона заявляє про готовність «до подальшої зустрічі в Нормандському форматі без передумов, аби рухатися далі». «Сподіваємо, що на таку зустріч погодиться і Росія», – наголосив Ніколенко.

Російські інформагенції раніше процитували слова міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, який в інтерв’ю каналу «Россия 24» заявив, що його країна нібито спостерігає спроби української влади «створити провокаційну ситуацію та втягнути Москву в силові дії». Коментуючи застосування Україною на Донбасі бойових безпілотників «Байрактар», Лавров сказав, що «спостерігаються спроби створити провокаційну ситуацію, викликати якусь відповідь від ополчення (так Москва називає підконтрольні їй гібридні сили на Донбасі – ред.) і втягнути Росію в якісь силові дії».

Збройні сили України використовують наявне у них озброєння лише для захисту суверенітету й територіальної цілісності держави та лише у відповідь на порушення режиму тиші на Донбасі з боку супротивника, заявив минулого тижня президент України Володимир Зеленський.

«Україна захищає свою територію і свій суверенітет згідно з обов’язком і присягою кожного, хто служить сьогодні, хто захищає українську державність. Ми не наступаємо, ми тільки відповідаємо. До речі, ми відповідаємо згідно з домовленостями щодо режиму припинення вогню. Саме в цьому форматі й продовжуватиме діяти Україна», – сказав президент, відповідаючи на запитання щодо реакції окремих держав на застосування українськими військовими безпілотного літального апарата «Байрактар» у районі проведення Операції об’єднаних сил.

Посольство США в Україні у своїй заяві 29 жовтня вказало, що офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію на Донбасі, «не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості».

26 жовтня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що турецький безпілотник Bayraktar знищив бомбою російську гаубицю, яка обстрілювала українських військових.