Посольство США в Україні виступило із заявою щодо загострення на Донбасі

Посольство США в Україні у своїй заяві 29 жовтня щодо загострення ситуації на Донбасі закликало обидві сторони конфлікту дотримуватися умов угоди про припинення вогню.

«Але давайте будемо ясними – підтримувана Росією сторона неодноразово використовувала гаубичну артилерію та безпілотники проти українських сил, прямо порушуючи посилені заходи, узгоджені минулого року, і нещодавно вбила українського воїна. Офіційна російська риторика про те, що Україна загострює ситуацію, не тільки вводить в оману, але й сприяє ескалації напруженості», – йдеться в повідомленні посольства у фейсбуці.

За даними штабу операції Об’єднаних сил, упродовж минулої доби бойовики на Донбасі 14 разів порушили режим припинення вогню, п’ять разів застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Напередодні було поранено двох військових, ще одного – сьогодні. Бойовики в обстрілах традиційно звинувачують українську сторону.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.