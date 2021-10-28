Під обстріли на Донбасі Росія хоче Медведчука знову проштовхнути у ТКГ

На Донбасі активізувалися бойові дії із залученням артилерії. Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. Військові звітують, що за останні кілька днів контрольовані Росією сили застосовують зброю калібром 122 міліметри, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Якщо раніше жовтень претендував на звання «місяця тиші» на Донбасі, то останніми днями ситуація змінилася. Почалося із Гранітного, що в Донецькій області. Там російські гібридні сили від ранку 26 жовтня регулярно застосовували артилерію 122 міліметри. Саме на цій ділянці українські сили застосували безпілотний комплекс «Байрактар».

Крім цього українські військові повідомляють, що проти них застосовувалася артилерія і на інших ділянках. Так у ранковому зведенні йдеться про обстріл Кряківки, що на Луганщині із мінометів калібром 120 міліметрів. Також відомо й про обстріл цивільного сектору в селищі Трьохізбенка. По населеному пункту випустили 20 снарядів. Внаслідок обстрілу було пошкоджено щонайменше 5 приватних будинків.

В ОБСЄ звітують, що теж фіксують збільшення обстрілів, особливо, як видно із звіту за 26 жовтня, найбільша кількість порушень режиму припинення вогню фіксується в Донецькій області.

«У Донецької області СММ зафіксувала 435 порушень режиму припинення вогню, зокрема 86 вибухів. За попередній звітний період в області зафіксовано 205 порушень», – йдеться у звіті.

У свою чергу в телеграм-каналах, що публікують інформацію від імені російських гібридних сил шириться різного роду інформація, яку регулярно спростовують українські сили. Так саме там вперше з’явилася інформація, що, мовляв, українські військові зайняли селище Старомар’ївка. Військові спростували цю інформацію. Тепер з’явилося відео, де кілька бійців ЗСУ начебто ЗСУ звертаються до президента Володимира Зеленського зі Старомар'ївки. Утім достовірність цього відео потрапила під сумнів і лишається непідтвердженою. Разом з тим штаб ООС уже заявляв, що українські військові не змінювали свого тактичного положення.

На переговорах ТКГ

27 жовтня збиралася Тристороння контактна група з врегулювання конфлікту на Донбасі. Серед розмов про загострення ситуації, гуманітарних та економічних питань, зайшла мова про введення у гуманітарну підгрупу з українського боку народного депутата, кума президента Росії Віктора Медведчука.

«Тепер про обмін. Російська сторона знову фактично заблокувала всі питання гуманітарної підгрупи. Тепер вони вже диктують нам кого включати в склад нашої делегації. Точніше, вимагають прибрати з неї офіційного представника України Галину Третякову і замінити її Медведчуком. Хочуть мати діло лише із кумом Путіна», – пише у фейсбуці представник Донецька в Мінській тристоронньої контактній групі по Донбасу Сергій Гармаш.

Жодного загострення на Донбасі немає, це лише картинка, створена інформаційними службами Російської Федерації – про це каже речник ТКГ Олексій Арестович у коментарі Радіо Свобода.

«Вони запропонували обміняти трьох жінок, в ініціативному порядку віддати. Але за умови, що Третякову буде замінено на Медведчука. Ми нагадали їм, що це діяння дуже схоже на дві статті Кримінального кодексу України. Перше – тиск на державні органи, шантаж. І ще одне – застосування заручників для цього. Після цього вони зав’яли», – каже Арестович.

Ті вкидання, які нині роблять контрольовані Росією медіа та телеграм-канали, є елементами інформаційно-психологічного тиску вважає Арестович. На фоні бойових дій контрольовані Росією сили на Донбасі намагаються активізувати усі свої мережі в медіа та тиснути на Україну і видавати бажане за дійсне.

«Найкращий приклад, коли вчора зламали сайт Діалог.ЮА й розмістили інформацію, де ніби то від імені міністра оборони Тарана, що Україна не застосовувала «Байрактар». Таким чином намагалися зіткнути між собою Головнокомандувача Валерія Залужного із міністром оборони. Більше того, вони нам заявили це під час засідання ТКГ. Тобто це було підтримано на найвищому державному рівні. Вони чинять тиск на вище керівництво України, створюючи відчуття загрози. А по законах жанру, вони ще мають звинуватити нашу сторону, що ми начебто роздмухуємо ситуацію. Хочемо військового звільнення, переходу до військової операції. Це ще й і така відповідь на удар «Байрактаром», адже вони болісно це переживають», – каже Арестович.

Те, що Віктор Медведчук увійде в ТКГ, і мови бути не може, вважає Арестович. Він додає, що в будь-якому разі Україна має право захищати свої території будь-якими наявними силами та засобами, з чим погодилися представники ОБСЄ у ТКГ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.