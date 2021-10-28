Доба на Донбасі: двоє військових поранені – штаб ООС

Двоє українських військових отримали поранення внаслідок обстрілів з боку російських гібридних сил протягом доби 28 жовтня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил у вечірньому зведенні.

«Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох – середньої важкості», – йдеться в повідомленні.

За даними командування ООС, бойовики сім разів протягом дня порушували режим припинення вогню, чотири з них – із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї.

«Поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. В напрямку Кримського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 82 міліметри. Також з мінометів калібру 82 міліметри російські найманці обстріляли наші позиції поблизу Красногорівки», – зазначає штаб.

Також біля Новозванівки зафіксували обстріл із мінометів калібру 120 міліметрів, біля Троїцького – зі стрілецької зброї. Крім того, у штабі заявляють про проліт безпілотника незаконних збройних угруповань (ймовірно, «Орлан-10») на Луганщині з перетином лінії розмежування.

«Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння», – додають у штабі.

Незаконні збройні угруповання звинувачують Збройні сили в обстрілах окупованої ними території протягом дня 28 жовтня. Об’єктивних підтверджень цьому немає.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами.

За останніми даними Збройних сил, від 14 квітня 2014 року станом на 17 жовтня 2021 року на території Донецької та Луганської областей загинули 2 719 військових, отримали поранення чи ушкодження 10 368 військовослужбовців ЗСУ.

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.