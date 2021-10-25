Від початку року суди засудили 329 людей за тероризм і посягання на державність – СБУ

За матеріалами Служби безпеки України від початку року суди винесли вироки 329 підозрюваним у тероризмі і посяганні на українську державність, повідомляє відомство 25 жовтня.

«Крім того, за цей період співробітники СБУ затримали 17 осіб, причетних до міжнародних терористичних та релігійно-екстремістських організацій. Ще 45 іноземців, які мають відношення до тероризму, примусово повернуто до країн походження», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, Служба нагадує про затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ЛНР» в Дніпропетровській області у квітні.

«Встановлено, що очолюване зловмисником угруповання причетне до вбивства співробітника української спецслужби. Також, бойовики брали участь в обстрілах позицій сил АТО та підриві мосту на Луганщині», – додає відомство.

За даними СБУ, за дев’ять місяць в Україні відкрили 447 кримінальних проваджень, з них 238 – за статтею про посягання на територіальну цілісність України та 154 – про створення терористичної групи.

П’ятьом людям повідомили про підозру, в тому числі – блогеру Анатолію Шарію, який називає обвинувачення проти себе політичними.

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Як додають у відомстві, із двох виявлених за цей період «потужних» схованок у Донецькій та Луганській області вилучили майже 40 кілограм тротилу, протитанкові та протипіхотні міни, а також набої до великокаліберних кулеметів та зенітних установок.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними Управління верховного комісара ООН із прав людини, станом на липень 2021 року загальна кількість загиблих внаслідок бойових дій на Донбасі становила понад 13 тисяч: щонайменше 3 3901 цивільних осіб, приблизно 4 200 українських військових та близько 5 800 членів незаконних збройних угруповань.