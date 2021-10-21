У ДБР повідомили, що їхнього працівника затримала СБУ

Державне бюро розслідувань повідомило, що його працівника 21 жовтня затримала Служба безпеки України за підозрою «провокації підкупу».

«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників… Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», – заявили у ДБР і додали, що сприятимуть розслідуванню.

Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування, йдеться в повідомленні.

У СБУ про затримання наразі не інформували. Деталі справи поки що невідомі.

ДБР запрацювало в листопаді 2018 року. Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.