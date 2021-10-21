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У ДБР повідомили, що їхнього працівника затримала СБУ

У СБУ про затримання наразі не інформували. Деталі справи поки що невідомі

Державне бюро розслідувань повідомило, що його працівника 21 жовтня затримала Служба безпеки України за підозрою «провокації підкупу».

«Державне бюро розслідувань системно протидіє будь-яким правопорушенням працівників ДБР і робить усе для очищення своїх лав від нечистих на руку співробітників… Окрім цього, Бюро проводить активну превентивну роботу, щоб унеможливити корупційні чи інші протизаконні дії своїх співробітників», – заявили у ДБР і додали, що сприятимуть розслідуванню.

Керівники затриманого працівника будуть відсторонені від посад на час розслідування, йдеться в повідомленні.

У СБУ про затримання наразі не інформували. Деталі справи поки що невідомі.

ДБР запрацювало в листопаді 2018 року. Державне бюро розслідувань – новий правоохоронний орган, створений для розслідування злочинів (у тому числі корупційних, не підслідних НАБУ) високопосадовців, суддів, співробітників Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, експрезидентів та членів уряду.

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